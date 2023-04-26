القرم يرد على تقرير ديوان المحاسبة...

القرم يرد على تقرير ديوان المحاسبة...





رد وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم على تقرير ديوان المحاسبة وقال للـLBCI إن ما طاله من حيث التخلف عن تسديد الأقساط السنوية وعدم وضع إشارة عقد البيع على الصحيفة العقارية للمبنى غير دقيق لأن المعلومات غير كاملة.