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وزير التربية يعلن المواضيع والدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية
أخبار لبنان
2023-04-26 | 12:27
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وزير التربية يعلن المواضيع والدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية
أعلن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، المواضيع والدروس المطلوبة للامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة، ولشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة وذلك للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ حصرا.
وقد تسلم الوزير الحلبي كتابا رسميا من رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق، يتضمن اقتراح المناهج المطلوبة والذي أعدته الهيئة الاكاديميه المشتركة في المركز، وذلك عبر الدخول الى الموقع الرسمي للمركز التربوي:
www.crdp.org/news/
.
أخبار لبنان
عباس الحلبي
الدروس
الامتحانات الرسمية
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