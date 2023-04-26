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عبد اللهيان من المطار: لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان

أخبار لبنان
2023-04-26 | 13:29
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عبد اللهيان من المطار: لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان
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عبد اللهيان من المطار: لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان

عبد اللهيان من المطار: لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان

وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور حسين أمير عبد اللهيان السادسة والنصف من مساء اليوم إلى مبنى الطيران العام في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في إطار زيارة للبنان تستمر يومين يلتقي خلالها المسؤولين اللبنانيين، ويبحث معهم في العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الجارية في المنطقة.

واستقبل عبد اللهيان في صالون الشرف في المطار ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب أيوب حميد، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية  مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، مديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، ووفد من "تجمع العلماء المسلمين".

وتحدث عبد اللهيان موضحًا أننا "حضرنا اليوم إلى بيروت لنعلن، مرة أخرى، دعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية القوي للبنان حكومة وشعبًا وللجيش اللبناني وللمقاومة في لبنان".

وأشار إلى أن "هذه الزيارة هي بمثابة فرصة لإجراء مشاورات أكثر مع المسؤولين في لبنان في القضايا الثنائية والإقليمية والدولية"، وقال: "حدثت تطورات جديدة في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة وسيكون ذلك لصالح كل المنطقة والعالم الإسلامي ولبنان".

وقال: "لطالما دعمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية الحوار وإجراء المفاوضات تجاه التوترات والأزمات في المنطقة، ولا تعتبر أن الحروب هي الحل لمثل هذه القضايا. نحن قلقون إزاء الإشتباكات العسكرية التي تحدث في السودان المسلم، وسنستمر في بذل جهودنا وتركيزنا على تقوية السلام في المنطقة، لا سيما في أفغانستان واليمن وأوكرانيا والسودان وليبيا".

ولفت إلى أنه "إزاء العلاقات الثنائية، لدينا أفكار ومبادرات لتحسين الوضع في لبنان سنطرحها ونتشاور حولها مع المسؤولين اللبنانيين خلال لقاءاتنا التي ستجري اليوم ويوم غد".

وتحدث عن "الظروف الجديدة والإيجابية والبناءة التي تحدث في المنطقة"، معتبرًا أن "أمن لبنان ورخاءه ورفاهيته وتقدمه ستصب لصالح المنطقة".

أخبار لبنان

وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية

حسين أمير عبد اللهيان

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