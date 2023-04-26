عبد اللهيان وصل إلى بيروت: الزيارة هي لتأكيد دعم ايران القوي للبنان

عبد اللهيان وصل إلى بيروت

وصل وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبد اللهيان الى بيروت في زيارة رسمية تستمر يومين يلتقي في خلالها عددا من المسؤولين.



ولدى وصوله الى المطار، اكد ان الزيارة هي لتأكيد دعم بلاده القوي للبنان حكومة وشعبا، وللجيش اللبناني والمقاومة، لافتاً الى ان امن لبنان وتقدمه سيصب في صالح المنطقة.

