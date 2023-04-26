مولوي بحث مع البيسري في ملف النازحين السوريين والتقى نوابًا

مولوي بحث مع البيسري في ملف النازحين السوريين والتقى نوابًا



إستقبل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي في مكتبه اليوم المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، مع وفد من مجلس قيادة الأمن العام للتهنئة بعيد الفطر. وخلال اللقاء، تم البحث في ملف النازحين السوريين في لبنان.



والتقى مولوي النائب غسان سكاف وعرض معه الأوضاع السياسية على الساحة الداخلية.



كما استقبل النائب عماد الحوت، وبحث معه في شؤون تتعلق بمدينة بيروت.



كذلك، إلتقى النائب السابق سمير الجسر.



وبحث على التوالي مع النائبين محمد يحيى ومحمد سليمان في شؤون عكار.



كما بحث مولوي مع النائبين أمين شري وابراهيم الموسوي في شؤون إنمائية، في حضور رئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام.



والتقى أيضًا النائب السابق سليم سعادة وبحث معه في الأوضاع السياسية العامة.