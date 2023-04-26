مصلحة الليطاني: بدء أعمال الصيانة في شبكة مشروع ري صيدا-جزين

مصلحة الليطاني: بدء أعمال الصيانة في شبكة مشروع ري صيدا-جزين



أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان أن "فرق الصيانة والتوزيع في دائرة ري لبعا التابعة لها باشرت بتنفيذ أعمال تنظيف برك الترقيد وقناة الري على منسوب 600 متر أسفل بركة أنان التي تغذي سائر قرى شرق صيدا وساحل جزين بمياه الري".



وأشار البيان إلى أنه "من المتوقع الإنتهاء من أعمال التنظيف والصيانة صباح يوم الجمعة الواقع في 28/4/2023 ليصار بعدها إلى إعادة تغذية كافة شبكات مشروع ري صيدا-جزين بمياه الري".



وأوضحت المصلحة أن "هذه التدابير تهدف إلى تأمين سلامة وجودة مياه الري وتخفيف اللأعطال على الشبكة وحماية نوعية المياه".