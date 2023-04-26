فرنجية: أملك ثقة حزب الله والأسد... ولن أكون رئيس ظل لأحد

فرنجية: أملك ثقة حزب الله والأسد... ولن أكون رئيس ظل لأحد

أكد رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية أنه يملك شيئًا لا يملكه الكثيرون وهو ثقة حزب الله وثقة الرئيس السوري بشار الأسد، موضحًا أنه يستطيع أن ينجز معهم ما لا يستطيع أن ينجزه آخرون.



ورأى في حديث لبرنامج "و#هلق_شو" عبر "الجديد" أن فرنسا دولة عظمى تراعي مصالحها وتقرأ الأمور بطريقة برغماتية، قائلًا: "ربما ما يعجبهم بي أنني أقول بصراحة ما يمكنني فعله وما لا أقدر عليه."



وشدد على أننا "نسخر كل علاقة لمصلحة لبنان وهذا ينطبق على العلاقة مع سوريا،" لافتًا إلى أن "هناك فرق بين الزيارات الشخصية والعائلية والزيارات الرسمية."



واعتبر فرنجية أن "معركتنا اليوم طمأنة الجميع، ولبنان يستفيد من كل أجواء التسوية، والبلد بحاجة إلى قرارات واضحة وجريئة ومطمئنة وفق آلية عمل بعيدًا عن الشعبوية."



وقال: "لن أكون رئيس ظل لأحد، والكل ينال حقه، ولا أرضى أن يظلم أحد، وسأتعاطى بإيجابية حتى بالإختلاف، ومن شأن النقاش الموضوعي الوصول إلى نتيجة."



أما إقتصاديًا، فأشار رئيس تيار "المردة" إلى أن "صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ضرورة للبنان كونهما يسهلان أي إستثمار في البلد."