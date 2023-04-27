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ميقاتي يكلّف العميد البيسري متابعة موضوع النازحين السوريين
أخبار لبنان
2023-04-27 | 03:28
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ميقاتي يكلّف العميد البيسري متابعة موضوع النازحين السوريين
ميقاتي يكلّف العميد البيسري متابعة موضوع النازحين السوريين
كلّف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري متابعة موضوع النازحين السوريين لتأمين العودة الآمنة والطوعية لهم وتنفيذ مقررات اللجنة الوزارية والتواصل بهذا الخصوص مع الجهات السورية المعنية والاستعانة بمن يراه مناسباً من الادارات العامة والمؤسسات العامة وهيئات المجتمع المدني في سبيل إنفاذ المهمة المطلوبة منها.
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