ظافر ناصر للـ LBCI: للتفكير بشخصية جامعة

ظافر ناصر للـ LBCI: للتفكير بشخصية جامعة

رأى أمين السر العام للحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر، أنه لا يمكن الوصول الى رئيس للجمهورية الا بالتفاهم بين كل المكونات الاساسية، والمشهد يتغيّر بمجرد أن يتفق القوات والتيار.



وأشار خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI الى أن موقف الرياض لم يختلف حتى اليوم على الاطلاق، ولم تدخل بالاسماء، ومقاربتها لا تزال مقاربة مواصفات للرئيس المقبل. أما بالنسبة للموقف الفرنسي فهو ثابت أيضاً حتى اللحظة.



وشدد على أن موقفهم من المقايضات هو سلبي، وقال: "نحن لسنا مع التعطيل، والرئيس وليد جنبلاط لم يقفل باب النقاش على أي اسم، رغم طرحه 3 اسماء، أما موضوع المرشح ميشال معوض اصبح وراءنا، وهو عبّر عنه بشكل واضح، وبدأ التفكير الآن بشخصية جامعة".



أما في موضوع النزوح السوري، فأكد ناصر أن التحريض لا يساهم بكيفية معالجة ازمة النزوح السوري في لبنان، بل الامر بحاجة الى حل سياسي.