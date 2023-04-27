عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية

عبد اللهيان التقى بو حبيب..



اكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان تشجيع جميع الجهات في لبنان على تسريع العملية الانتخابية ودعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بينهم في شأن رئيس الجمهورية.



وبعد لقائه نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب، قال عبد اللهيان: "أجرينا الحوار بشأن التعاون الشامل بين إيران ولبنان وأكّدنا على الاستعداد الكامل لتعزيز التعاون في كلّ المجالات".



وأعلن أن غد الجمعة سيُقام مؤتمر صحفي في السفارة الإيرانية في بيروت.



من جهته، قال بو حبيب ان "عبد اللهيان عرض علينا المساعدة في قطاع الكهرباء وسأنقل هذا العرض الى زملائي في الحكومة"، مشيراً الى أن "عدم الخلاف بين دول الجوار هو جيد للبنان".









