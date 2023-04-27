الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية

أخبار لبنان
2023-04-27 | 04:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية

الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية... حاصباني: الطعن صوناً للديمقراطية وحرصاً على حق المواطن بالمحاسبة

تقدم وفد من تكتل "الجمهورية القوية" يضم نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني والنواب: فادي كرم، جورج عقيص، غياث يزبك ورازي الحاج بالطعن بقانون التمديد للمجالس البلدية والإختيارية رقم ٣١٠ / ٢٠٢٣ أمام المجلس الدستوري وهو أول طعن يقدم امامه هذا العام.

وأعلن حاصباني انهم تقدموا بهذا الطعن باسم الشعب اللبناني "الذي اعطاهم الوكالة في صناديق الاقتراع صوناً للديمقراطية وحق الشعب باختيار السلطات المحلية ومحاسبتها عبر الانتخابات وحرصاَ منهم على تطبيق الدستور".

كما اكد انهم قاموا بهذه الخطوة، بالتنسيق مع شريحة واسعة من قوى المعارضة، وهي عمل مشترك ومتكامل وواحدة من خطوات عديدة منسقة بينها، مضيفاً: "إن في هذا القانون ضرب لمبدأ الديمقراطية عبر التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، لذا الطعن هو للحفاظ على حق المواطن اللبناني بانتخاب السلطات المحلية. اننا نعوّل على الا يتأثر المجلس الدستوري بالضغط السياسي الهادف الى تأجيل الانتخابات وضرب الديمقراطية".

حاصباني الذي اشار الى ان هذا الطعن سيكون حافزاً  للحكومة لإجراء الانتخابات وسيلزمها بتحمّل مسؤولياتها والى ان لا شيء يمنعها من إجرائها قبل انقضاء مهلة السنة، حذّر من أن اي فراغ في المؤسسات تتحمل مسؤوليته هذه الحكومة لذلك عليها العمل لاجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن وتفادياَ للفراغ.

من جهته، توقف عقيص عند ثلاث مسلمات عبر هذا الطعن وهي:

"أولاً، بقاء "القوات اللبنانية" وتكتل "الجمهورية القوية" رأس حربة في خوض معركة المحافظة الديمقراطية في كل مرة تريان ان هناك اعتداءً على التقاليد الديمقراطية وتأجيل الاستحقاق الانتخابي البلدي هو ضرب بالمباشر لصميم معنى الديمقراطية.

ثانياً، تقديم الطعن اليوم هو محطة في معركتنا مع هذه السلطة وليس نهاية المعركة. فمهما كان قرار المجلس الدستوري، نحن نعتبر ان ما يحصل من ممارسات من قبل السلطة هو غير دستوري ويضرب مبادئ الديمقراطية، وسنستمر بالتصدي لأي محاولة لضربها. الحكومة مطالبة باجراء الانتخابات اليوم قبل الغد ووزير الداخلية كرر مراراً الاستعداد لذلك، ولديها التمويل من حقوق السحب الخاصة SDR التي استعملتها عدة مرات. لا ظروف استثنائية تبرر التاجيل الا ارادة بعض القوى السياسية بالتهرب من محاسبة الشعب لها.

ثالثاً، التأكيد على وحدة المعارضة وهذه الخطوة اليوم تندرج في اطار العمل معاً على مواجهة ما ارتكبته السلطة بحق الديمقراطية".

بدوره، اعلن كرم رفض الممارسات التي تضرب الديمقراطية على مستوى الوطن، مشددا على ان استحقاق الانتخابات البلدية هو استحقاق أساسي لا يمكن السماح بإحداث الخلل فيه، مضيفاً: "يحكى دوماً عن ورشة اصلاح ونشهد مزايدات في هذا الموضوع. الاصلاح ليس فقط مالياً بل بالاساس سياسي واداري ودستوري ومن اهم ركائزه المحافظة على الاستحقاقات الديمقراطية، ومن ابرزها الانتخابات البلدية والاختيارية لأن ارتكازنا على السلطات المحلية كبير جدا خصوصا في ظل غياب الدولة ومؤسساتها".

أخبار لبنان

الجمهورية القوية

الطعن

البلديات

LBCI التالي
متعهد مطمر الجديدة للنفايات حصل على دفعة من مستحقاته... لا إضراب الثلاثاء
عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-04-24

نزار صاغية لـ"عشرين 30" : هناك فرق بين القانون والقضاء وقرار نقابة المحامين الاخير مسّ بجوهر الحريّة ونحن بانتظار الرد في 4 ايار على الطعن الذي تقدمنا به ونأمل أن يردّ القضاء الامور إلى نصابها الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-19

جعجع: "الجمهورية القوية" وقوى المعارضة يحضِّرون للطعن بقانون التمديد

LBCI
أخبار لبنان
2023-04-18

مخزومي: تمديد انتخابات البلديات سنة قرار غير دستوري

LBCI
آخر الأخبار
2023-04-18

هادي ابو الحسن اقترح التمديد للمجالس البلدية والاختيارية لـ4 أشهر وتخوّف من الطعن وبري أجاب ان التمديد تقني

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:28

توضيح من وزير العدل حول تنفيذ التبليغات القضائية الواردة من الخارج بملف سلامة

LBCI
أخبار لبنان
08:24

قوى الامن: فصيلة تنورين توقف شخصا أقدم على قطع أشجار الصنوبر دون ترخيص قانوني في محلة حردين

LBCI
أخبار لبنان
08:20

"الوفاء للمقاومة" تواصل سعيها لإنجاز الاستحقاق الرئاسي بأسرع وقت ممكن

LBCI
أخبار سياسية
07:56

كنعان استقبل وفداً نيابياً فرنسياً: لبنان بحاجة لأصدقائه في مرحلة مفصلية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-03-27

تعميم صورة المفقودة جوزة النطيح

LBCI
أخبار لبنان
12:05

القرم يرد على تقرير ديوان المحاسبة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-25

في ذكراه... الصفحة الأخيرة لبيار صادق

LBCI
أخبار لبنان
04:02

الوزير الحلبي مدد مهلة قبول طلبات امتحانات الكولوكيوم للعام 2023 الدورة الأولى

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:33

المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام

LBCI
أخبار لبنان
07:32

"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...

LBCI
أخبار لبنان
07:31

المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض

LBCI
أخبار لبنان
07:26

تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..

LBCI
أخبار لبنان
04:36

"الجمهورية القوية" يطعن بالتمديد للمجالس البلدية والإختيارية

LBCI
أخبار لبنان
04:35

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: ندعم أي انتخاب أو اتفاق يحصل بين الجهات اللبنانية في شأن رئيس الجمهورية

LBCI
أمن وقضاء
04:12

المؤهلون والمؤهلون الأول المتقاعدون من الأسلاك العسكرية اعتصموا أمام الداخلية للمطالبة بحقهم في المحروقات

LBCI
رياضة
14:04

إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test

LBCI
أخبار لبنان
14:00

الصفحة الأخيرة لبيار صادق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:43

بيان مشترك لسفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وبريطانيا وأميركا والاتحاد الأوروبي: لا حلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من الداخل

LBCI
فنّ
05:15

مريم نور تظهر في فيديو على فراش المرض.. والجمهور يتعاطف معها

LBCI
منوعات
11:39

عن عمر 34 عاما... وفاة شبيهة كيم كارداشيان بعد خضوعها لعملية جراحية تجميلية (صور)

LBCI
حال الطقس
01:14

ذروة الأمطار يوم السبت وثلوج على الجبال.. طقس اليوم واليومين المقبلين

LBCI
فنّ
13:32

وفاة الممثل الكوميدي سامي خياط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أرقام صادمة عن عدد النازحين السوريين... لبنان الأول عالمياً

LBCI
صحف اليوم
00:47

إجراءات بحق خير الدين في لبنان.. (الشرق الأوسط)

LBCI
صحف اليوم
00:13

سفير ألمانيا للمسيحيين: تأقلموا! (الاخبار)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة