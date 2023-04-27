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متعهد مطمر الجديدة للنفايات حصل على دفعة من مستحقاته... لا إضراب الثلاثاء

متعهد مطمر الجديدة للنفايات حصل على دفعة من مستحقاته... لا إضراب الثلاثاء

افادت معلومات للـ LBCI انه "بمسعى من وزير البيئة ناصر ياسين مع وزير المال يوسف خليل حصل متعهد مطمر الجديدة للنفايات على دفعة من مستحقاته المالية المتراكمة ما يعني ألا إضراب الثلثاء لعمال الشركة المتعهدة".