تفاصيل جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..

جولة عبداللهيان في بيروت ولقاءاته..



بدأ وزير الخارجية الايرانية حسين أمير عبداللهيان لقاءاته في بيروت مع عدد من المسؤولين السياسيين، داعيا الأطراف كافة الى تسريع انتخاب رئيس جديد للبلاد.



عبداللهيان يستضيف عصرا لقاء مع عدد من النواب في مبنى السفارة.