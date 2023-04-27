المستجدات السياسية حضرت في لقاء دريان معوض

المستجدات السياسية في لقاء دريان معوض



حضرت المستجدات السياسية حضرت في لقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان و رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض في دار الفتوى.

معوض اكد ان المعركة اليوم هي معركة اصلاح، لافتا الى ان اللقاء تطرق ايضا الى ملف النزوح.