"مش رح نزهق": تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...

تجمع امام قصر العدل بدعوة من اهالي فوج الاطفاء...



نفّذ عدد من أهالي شهداء فوج الإطفاء وقفة أمام قصر العدل بعنوان "مش رح نزهق". ورفع المعتصمون صور أبنائهم الذين قضوا في انفجار مرفأ بيروت.



وليم نون وبعدَ لقائه الرئيس الأول القاضي سهيل عبود اضافة الى وفدٍ من نقابات فرنسية ونقيب المحامين، طالبَ بتعيين قاضٍ يبتّ بقانونيةِ القاضي طارق بيطار.