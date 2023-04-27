المكاري يلتقي فارينا: لطوير قانون الاعلام

المكاري: لطوير قانون الاعلام



عرض وزير الاعلام زياد المكاري ما تم التوصل اليه في قانون الاعلام منذ بدء التعاون مع مكتب الايونيسكو في بيروت بحضور مديرة اليونيسكو في بيروت كوستانزا فارينا .وشدد مكاري على اهمية تطوير قانون الاعلام وتحديثه مع الحرص على حماية حرية الصحافيين وحمايتهم.