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ميقاتي عرض مع عبد اللهيان الوضع في لبنان والمنطقة

أخبار لبنان
2023-04-27 | 07:44
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ميقاتي عرض مع عبد اللهيان الوضع في لبنان والمنطقة
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ميقاتي عرض مع عبد اللهيان الوضع في لبنان والمنطقة

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع  وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان، اليوم في السرايا الحكومية، في الوضع الراهن في لبنان والمنطقة والعلاقات اللبنانية- الايرانية.

وشارك في الاجتماع سفير ايران لدى لبنان مجتبى أماني والوفد المرافق للوزير عبد اللهيان.

أخبار لبنان

ميقاتي

عبد اللهيان

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