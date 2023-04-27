توضيح من وزير العدل حول تنفيذ التبليغات القضائية الواردة من الخارج بملف سلامة

أوضح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية، حول موضوع تنفيذ التبليغات القضائية الواردة من الخارج، بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة،

معلنًا أنه:



بتاريخ 11 نيسان 2023 وصل إلى الوزير كتاب موجّه من وزير الخارجية والمغتربين برقم٢٣٦٠ / ٢ بتاريخ 6‏/4‏/2023 يتضمن طلب تعاون قضائي صادر من قبل السيدة أود بوريزي نائب الرئيس المكلف بالتحقيق في المحكمة القضائية في باريس وذلك بهدف تبليغ السيد رياض سلامة بالحضور أمام محكمة باريس بتاريخ 16 أيار 2023

الساعة التاسعة والنصف صباحا ،

و أنه بتاريخ 11‏/4‏/2023 أحال وزير العدل الطلب مباشرة إلى جانب النيابة العامة التمييزية لإبلاغ الشخص المعني بالسرعة الممكنة والإفادة ،

وأنه متابعة منه لمسار تنفيذ التبليغات موضوع الكتاب المذكور جرى التواصل مع الجهات القضائية المعنية في النيابة العامة التمييزية التي أكّدت إحالة الأوراق المشار إليها إلى قاضي التحقيق الأول الأول في بيروت بالإنابة شربل أبو سمرا لإجراء المقتضى في ما خص تنفيذ التبليغات للسيد رياض سلامة.