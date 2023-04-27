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إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية لصيف ٢٠٢٣

أخبار لبنان
2023-04-27 | 09:16
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إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية لصيف ٢٠٢٣
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إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية لصيف ٢٠٢٣

أطلقت رئيسة مهرجانات بعلبك الدولية نايلة دو فريج مهرجانات بعلبك الدولية لصيف ٢٠٢٣ ، في مؤتمر صحفي عقد بين معبدي باخوس وجوبيتر في قلعة بعلبك، بحضور وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال وليد نصّار ، وممثل وزير الثقافة حيان حيدر، النائب السابق اميل رحمة ، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، رئيس بلدية بعلبك بالتكليف مصطفى الشل، نائبة رئيس لجنة المهرجانات جمانه دبانة وماندي باسيل ممثلة CMACGM .

دو فريج

وشرحت دو فريج تطور حركة المهرجانات الدولية المتنامية منذ ٦٥ عاماً والتي كانت دائماً تأتي بالتعاون مع القطاع الخاص وهي تأتي هذا العام بمساعدة عدد من المتمولين والرعاة الذين شكلوا السند الرئيسي لهذه المهرجانات من ٢٤ عاماً.

نصار

بشّر وزير السياحة بسياحة واعدة ستتجاوز كتلتها النقدية مداخيل العام ٢٠٢٢ التي وصلت الى ٦،٤ مليار دولار متمنياً ان يحسى بلبنان بانتخاب رئيس للجمهورية بأقرب وقت وبأن تعود المؤسسات الى دورها الصحيح .

وأكد أن لبنان ورغم الاوضاع السياسية والاجتماعية التي يعيشها قد برهن ومن خلال هذه المهرجانات حبه وايمانه بوطنه من خلال التعاون والشراكة مع القطاع الخاص الذي لنا ملء الثقة به ورغم جائحة كورونا التي اصابت لبنان اثبتت المهرجانات في العام الماضي نجاحاتها.

وهنأ لجنة المهرجانات على إرادتها وعلى نجاحها وقد حوّلت ريع احدى ليالي المهرجانات التي يحيها ملحم زين لانماء مدينة بعلبك  فلا خوف ولا يهوّل علينا احد بأنه بالإتيان الى مدينة بعلبك ، فبعلبك هي داخل لبنان وكل ما يطلق هي اشاعات مع شكرنا وتقديرنا للقوى الامنية وعلى رأسها الجيش اللبناني الذي يسهر على امن اللبنانيين والناس.

وطلب ممن لديهم منازل للضيافة في بعلبك مهما كان حجم ومساحة البناء  من غرفة الى عشر غرف بأن ينضم الى بيوت الضيافة السياحية لمن يريد ان يجول سياحياً في المدينة وبإمكانياتنا الضئيلة كوزارة سنكون بجانبكم .

حيدر

ورأى حيدر انه ورغم التوقف القسري من حين لآخر بقي للمهرجانات من يحييها ويعليها برسالات الداعية يتناقلها لبنان من جيل الى جيل.

خضر

وشدد خضر على أن لبنان كان وما زال دائمًا يربح التحدي من خلال مهرجاناته الدولية في قلعة بعلبك رغم الظروف الصعبة فالرسالة الثقافية التي توجهها اللجنة هي رسالة صمود لبلد يتعذب منذ سنوات طويلة ورغم شح التمويل لكنّ الافكار الخلاقة دائماً تسمح لنا بالاستمرار مقارنة بروعة المكان الكفيل بتلقي المساعدات فالكثير من الفنانين كان وما زال حلمهم ان يأتو الى بعلبك .

الشل

ورأى الشل من جهته أن بالمهرجانات بارقة امل رغم ضمن الإمكانيات المتوفرة وقد ساهم هذا الحدث على استمراريته منذ ٥٦ عاماً وما زال.

دبانة

أما دبانة فتحدثت عن نشاط المهرجان على المدرجات والهياكل حيث تتم استضافة روبيرتو بوللي والاصدقاء السبت في ١ تموز ، فرقة الكندي مع الشيخ حامد داوود ودراويش دمشق على ادراج معبد باخوس الاحد في ٢ تموز ، الجذور في ايدينا من اسبانيا ولبنان الجمعة ٧ تموز على ادراج معبد باخوس ، ملحم زين الجمعة ١٤ تموز على ادراج معبد باخوس ،على ان تختتم بحقل موسيقي من تصميم وتنظيم ايماني ڤودوسيللو ، الاحد في ١٦ تموز على ادراج معبد باخوس.

وكانت كلمة الختام لماندي باسيل فأكدت ان الشركة كانت وما زالت الداعم الرئيسي للمهرجانات منذ عقدين بهدف تعزيز الثقافة ودعم الشعب اللبناني كي يبقى متمسكًا ببلده.
 

أخبار لبنان

مهرجانات بعلبك

دو فريج

سياحة

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