وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين في السودان الى جدة

تبلّغت وزارة الخارجية والمغتربين وصول الدفعة الثانية والأخيرة من اللبنانيين الى مدينة جدة الذين تم إجلاءهم من السودان على متن سفينة للبحرية الملكية السعودية، تمهيدا لعودتهم السريعة الى لبنان.وأعلنت الوزارة عن قرب انتهاء عملية الاجلاء، علما أنه يمكن عند الضرورة التواصل مع سفيرة لبنان في السودان ديمه حداد على الرقم التالي لتقديم كل مساعدة ممكنة:+249901748097