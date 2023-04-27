سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)



سُمع دويّ انفجار في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية وقد هرعت سيارات الإسعاف الى المكان.



وأشارت معلومات أوليّة الى مقتل المواطنة س.ف.، فضلًا عن أضرار ماديّة.



ويذكر ان الشقة نفسها قد وقع فيها انفجار منذ اسابيع عدّة وتمّت مداهمتها وأوقف الجيش اللبناني حينها شابًا كان يُحضّر عبوات ناسفة.



