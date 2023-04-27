نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي: اجتماع حاسم صباح غد

أعلنت نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في بيان، أن اجتماعا حاسما سيعقد صباح غد يحدد مصير الخطوات التي ستتخذها في ضوء مطالبتها بإيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعلية للرواتب.



وقال البيان: "عقد اليوم إجتماع مشترك بين النقابة وإدارتي "الفا" و"تاتش"، وبناء على هذا الإجتماع، وبحرص من وزير الإتصالات جوني القرم على حماية حقوق الموظفين، تم توجيه دعوة يوم غد صباحا إلى إدارتي الشركتين، وبحضور النقابة، لعقد إجتماعٍ مع الوزير لمناقشة قضايا تتعلق بحقوق الموظفين حصرا، وإيجاد الآليات المناسبة التي تحفظ القيمة الفعلية للرواتب".



وثمنت النقابة "حرص وزارة الإتصالات والإدارات على حماية حقوق الموظفين". وتمنت أن "تتبلور الحلول خلال هذا الإجتماع برعاية شخص الوزير بإتجاه إيجابي، وسوف تبني النقابة على النتائج بالمقتضى المناسب".