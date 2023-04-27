الأوضاع والتطورات العامة بين جنبلاط وغريو

عرض رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو مع السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو مجمل الأوضاع والتطورات العامة.



وحضر اللقاء رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط، والنائب وائل أبو فاعور.