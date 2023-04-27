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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-04-2023

أخبار لبنان
2023-04-27 | 12:45
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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-04-2023
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مقدّمة النشرة المسائيّة 27-04-2023

على الرغم من ازدحام التطورات المحلية، التطور الأبرز من الخليج، فقد أعلن الأسطول الخامس للبحرية الأميركية أن الحرس الثوري الإيراني احتجز ناقلة النفط Advantage Sweet التي ترفع علم جزر مارْشال أثناء عبورها في المياه الدولية في خليج عمان". 

ورأى البيان أن "المضايقات الإيرانية المستمرة للسفن, والتدخلَ في حقوق الملاحة في المياه الإقليمية, يشكل تهديدًا للأمن البحري والاقتصاد العالمي".
يحدث هذا التطور في وقت باشر وزير الخارجية الايراني لقاءاته في لبنان ، ابرزُها جمْعُه نوابًا في مقر السفارة الأيرانية في بيروت، في خطوة تحدث للمرة الأولى على مستوى الديبلوماسية الايرانية في لبنان، فهل من توازنٍ  في ما تعمل عليه إيران في لبنان ؟ 
تحدث كل هذه التطورات في وقتٍ يستمر ملف النازحين السوريين في لبنان متقدمًا على ما عداه، خصوصًا بعد الفروق الكبيرة في الأعداد بين النازحين المسجلين والنازحين غيرِ المسجلين بحيث يتبين ان عددَ غير المسجلين يوازي عدد المسجلين. 
أمنيًا، وقع انفجار غامض في إحدى الشقق في شارع الجاموس في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى سقوط قتيل .
 
وقد تحدثت معلومات عن أن الشقة التي وقع فيها الانفجار سبق أن حصل فيها انفجار الشهر الفائت.
 

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