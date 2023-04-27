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19
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كيف يتوزّع النازحون السوريون على الاقضية اللبنانية؟
أخبار لبنان
2023-04-27 | 12:48
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كيف يتوزّع النازحون السوريون على الاقضية اللبنانية؟
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كيف يتوزّع النازحون السوريون على الاقضية اللبنانية؟
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النازحون السوريون
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