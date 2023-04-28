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جعجع عرض مع مخزومي لمستجدّات الإستحقاق الرئاسي وزيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن
أخبار لبنان
2023-04-28 | 04:25
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جعجع عرض مع مخزومي لمستجدّات الإستحقاق الرئاسي وزيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن
مخزومي في معراب
عرض رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في معراب، مع عضو كتلة "التجدد" النائب فؤاد مخزومي لمستجدّات الإستحقاق الرئاسي، في حضور عضوي تكتل الجمهورية القوية النائبين غسان حاصباني والياس اسطفان والمستشارة السياسية لمخزومي كارول زوين.
وتوقّف المجتمعون عند نتائج زيارة الوفد النيابي اللبناني واشنطن ولقاءاته مع المسؤولين في الإدارة الأميركية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
كما تم التطرّق الى الوضع الإقتصادي والمالي المتردّي وأهمية الإسراع في التعاطي مع هذا الملف من خلال مقاربة سليمة وواضحة.
أخبار لبنان
جعجع
الاستحقاق الرئاسي
مخزومي
واشنطن
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