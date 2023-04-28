الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ميقاتي استقبل وفد رابطة موظفي الدولة.. بيرم: رئيس الحكومة منفتح على كل الافكار ومستعد لمناقشتها بشفافية

أخبار لبنان
2023-04-28 | 05:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ميقاتي استقبل وفد رابطة موظفي الدولة.. بيرم: رئيس الحكومة منفتح على كل الافكار ومستعد لمناقشتها بشفافية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ميقاتي استقبل وفد رابطة موظفي الدولة.. بيرم: رئيس الحكومة منفتح على كل الافكار ومستعد لمناقشتها بشفافية

بيرم: رئيس الحكومة منفتح على كل الافكار ومستعد لمناقشتها بشفافية

أكّد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منفتح على كل الافكار ومستعد لمناقشتها بشفافية.

وذلك خلال إجتماع مع ميقاتي، ووفد من رابطة موظفي الادارة العامة برئاسة نوال نصر قبل ظهر اليوم في السرايا. كما شارك في الاجتماع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر  ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي. 

وقال بيرم: "تم البحث في كل الامور المتعلقة بالقطاع العام بشكل واضح، وقدمت كل الأفكار المنطقية من قبل رابطة الموظفين بما يراعي الحد الادنى لما يحتاجه الموظف في هذا الزمن الصعب على قاعدة العدالة والكفاية". 

وأضاف: "هناك هوامش للتعديلات، وبناءً على ذلك تم تكليف رابطة الموظفين بالتعاون مع العديد من المعنيين بان يقدموا دراسة تراعي ما تم الاتفاق عليه، وعلى الاساس ما سينتج عن هذه الدراسة من مخارج واضحة وضمن السقف المالي الموجود الذي تستطيع الدولة تلبيته تعهد الرئيس ميقاتي باعادة توزيعها بطريقة عادلة وكافية للجميع تراعي كل القطاعات الموجودة في الدولة اللبنانية لتأمين جزء من الحياة الكريمة للموظف الذي أصبح في حالة يرثى لها، وفي  الوقت  ذاته هذه محاولة لإعادة تسيير عجلة الادارة العامة لانها تدل على صحة وبقاء الدولة، ولإدخال واردات يحتاجها الموظف والمواطن وتحتاجها خزينة الدولة لاستمرار المسار على السكة الصحيحة. وستكون الحلول موضع عناية من الحكومة، واذا تبينت جهوزيتها ستكون ضمن مرسوم جديد سيصدر عن مجلس الوزراء يراعي كل الملاحظات يما يؤدي الى تقدم في هذا المجال". 

أخبار لبنان

بيرم

ميقاتي

موظفو الدولة

جعجع عرض مع مخزومي لمستجدّات الإستحقاق الرئاسي وزيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-04-25

بيرم اتصل بميقاتي ومكية طالبا إصدار مراسيم القطاع الخاص تكريما للعمال في عيدهم

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-15

بيرم بعد لقاء ميقاتي: اجتماع مع الخليل وسلامة في مسألتي سعر صرف ثابت على منصة صيرفة للموظفين المتقاعدين والملف الصحي والاستشفائي

LBCI
صحف اليوم
00:03

ميقاتي يسعى لتعيين خليفة سلامة (الاخبار)

LBCI
أخبار لبنان
07:44

ميقاتي عرض مع عبد اللهيان الوضع في لبنان والمنطقة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:25

جعجع عرض مع مخزومي لمستجدّات الإستحقاق الرئاسي وزيارة الوفد النيابي اللبناني لواشنطن

LBCI
أخبار لبنان
03:49

نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

LBCI
أخبار لبنان
03:35

لقاء بين نصرالله وعبد اللهيان.. واستعراض لآخر ‏التطورات في المنطقة

LBCI
امن وقضاء
03:33

شعبة المعلومات تحرّر مخطوفا وتوقف ٣ متورطين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-04-18

"درية خانوم" تشعر فريق العمل بالخوف في كواليس "العربجي"

LBCI
فنّ
2023-04-07

عن زكريا الداعشي في "النار بالنار"... فيكتوريا عون: يحتاج إلى علاج!

LBCI
أخبار لبنان
12:52

مِن اللبنانيين مَن يستفيد مِن النزوح.. فأي مصلحة ستغلب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2022-12-02

الويسكي والجنّ صناعة جديدة في لبنان... هل تبصر النور محليا وعالميا؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

إنطلاق موسم الرياضة الميكانيكية وسط مشاركة واسعة في سباق الـSpeed Test

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

كاريكاتير بيار صادق يجسّد لبنان في كلّ مراحله... وصادق بريشته!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الصفحة الأخيرة لبيار صادق مع جان بلانتو

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

لبنان يودع الممثل والكاتب والمخرج المسرحي سامي خياط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

صيف واعد ضمن مهرجانات بعلبك الدولية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

اليساندرو سافينا في بيروت ويوجه رسالة الى محبيه عبر الـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

وثائقي "القبارصة الموارنة" الليلة على الـLBCI... فماذا تقول المخرجة كارمن لبكي؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إفتتاح "هوريكا لبنان" بنسخته السابعة والعشرين...

LBCI
أخبار لبنان
13:03

ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:58

سماع دويّ انفجار في الضاحيّة..ماذا في المعلومات؟ (فيديو وصور)

LBCI
اقتصاد
02:12

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
اقتصاد
11:12

وزارة المال: تسديد كامل رواتب القطاع العام لشهر أيار على سعر صرف ٦٠ الف ليرة استثنائيا

LBCI
أخبار لبنان
10:10

أسعد حردان مطرود من صفوف الحزب السوري القومي الاجتماعي

LBCI
فنّ
10:42

طلاق تامر حسني وبسمة بوسيل رسمياً... هكذا أعلنا الخبر!

LBCI
أخبار لبنان
09:56

تعميم توضيحي من وزير العمل للمرسوم المتعلق بالحد الأدنى للأجور وغلاء المعيشة

LBCI
أخبار لبنان
13:03

ما هو سبب الاستقرار في سعر الدولار في السوق حاليا؟

LBCI
حال الطقس
02:17

المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة