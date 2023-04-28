عبداللهيان: ندعم المقاومة في لبنان ازاء الاحتلال الصهيوني

عبداللهيان: ندعم المقاومة في لبنان....



أكّد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان أن بلاده تدعم المقاومة في لبنان ازاء الاحتلال الصهيوني.



وكان عبداللهيان قد توجّه الى لدة مارون الراس الجنوبية المحاذية لفلسطين المحتلة حيث وضع اكليلا من الزهر على نصب الشهداء.