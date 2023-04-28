وصول الدفعة الثالثة والاخيرة وتضم 27 لبنانيا اجلوا من السودان ومن بينهم السفيرة حداد

حطّت طائرة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط في مطار رفيق الحريري الدولي، على متنها الدفعة الثالثة والاخيرة وعددهم 27 من اللبنانيين الذين تم اجلاؤهم من السودان عن طريق مدينة بور سودان، فجدة في المملكة العربية السعودية فمطار بيروت.



ومن بين الذين وصلوا على الطائرة سفيرة لبنان في السودان ديما حداد وعائلتها واستقبلهم في صالون الشرف الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير ونائب مدير المراسم في وزارة الخارجية السيد سلام الأشقر ورئيس الجالية اللبنانية في السودان سعد الله ميقاتي.



وبذلك تكون الهيئة العليا للاغاثة قد انهت عملية إجلاء اللبنانيين الموجودين في السودان، بحسب الوطنية للاعلام.