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الابيض بحث وسفير تشيكيا في المساعدات عبر مشاريع دعم القطاع الصحي في لبنان
أخبار لبنان
2023-04-28 | 09:41
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الابيض بحث وسفير تشيكيا في المساعدات عبر مشاريع دعم القطاع الصحي في لبنان
بحث وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض في مكتبه، مع سفير جمهورية تشيكيا في لبنان جيري دوليزيل، يرافقه ممثل وزارة الدفاع التشيكية أليش ريبكا، والملحق التجاري والتعاون الديبلوماسي ليديا سكوليلوفا في المساعدات التي تقدمها الجمهورية التشيكية عبر مشاريع لدعم القطاع الصحي في لبنان والمستشفيات الحكومية، مثل مستشفى الحريري الجامعي، ومستشفى بعلبك الحكومي وسير الضنية الحكومي واورانج ناسو في طرابلس.
وتركز اللقاء حول سبل تعزيز وتطوير هذا الدعم في المستقبل، ليشمل مشاريع تعاون أكبر تتعلق بطبابتي الجيش وقوى الامن.
أخبار لبنان
الابيض
سفير تشيكيا
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