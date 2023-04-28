عبارات "داعشيّة" على جدران البلديّة والمدرسة في الطيبة... وأمن الدّولة توقف شخصين

أمن الدّولة توقف شخصين في مرجعيون

أوقفت أمن الدّولة في مرجعيون لبنانيّين اثنين، لاشتباهها بإقدامهما على كتابة عبارات داعشيّة على الجدران الخاصة بالبلديّة وبالمدرسة في بلدة الطيبة، بهدف إلصاق تهمة داعش بالنازحين السوريّين الذين يسكنون في البلدة.



ويجري التحقيق معهما حالياً بإشراف القضاء.