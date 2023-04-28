الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
غربة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

عبد اللهيان: عندما يتفق اللبنانيون على اسم سندعم ذلك... وهناك دعوة لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

أخبار لبنان
2023-04-28 | 12:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
عبد اللهيان: عندما يتفق اللبنانيون على اسم سندعم ذلك... وهناك دعوة لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
عبد اللهيان: عندما يتفق اللبنانيون على اسم سندعم ذلك... وهناك دعوة لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

عبد اللهيان: عندما يتفق اللبنانيون على اسم سندعم ذلك... وهناك دعوة لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

كشف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان انه تم توجيه دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران.

وعن لبنان، شدد على أن ايران لم ولن تتدخل في انتخاب اللبنانيين لرئيسهم، وعندما يتفقوا على اي شخص طهران ستدعم ذلك بكل قوة، وللقوى السياسية اللبنانية الكفاءة اللازمة لاختيار رئيس للجمهورية.

وقال خلال مؤتمر صحافي: "ندعم انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما التوافق والانسجام بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية من خلال التوصيات التي نعطيها بشكل أخويّ لأصدقائنا في لبنان، وما سمعناه ورأيناه خلال لقاءاتنا يُوحي بالتفاؤل".

وأضاف: "اللقاءات الرسمية التي اجريتها مع الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تمحورت حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية اقليميًا ودوليا وايران حريصة على التوافق والتلاقي بين القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية".

وردا على سؤال، قال: "من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان ونعتقد أن القوى السياسية اللبنانية المؤثرة لديها القابلية والكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية واختيار رئيس للجمهورية". واضاف: "خلال الاشهر السابقة سمعت سؤالًا من مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان مفاده انه متى تعود العلاقات الايرانية السعودية الى مجراها لحلحة بعض المواضيع في لبنان؟ وقلت أمس ان الاتفاق الايراني السعودي تمّ ولكن لبنان لم ينتخب بعد رئيسا للجمهورية".

وعن ملف الكهرباء، اشار عبد اللهيان الى أن "المفاوضات التي نجريها بشأن التعاون الثنائي بين ايران ولبنان في مجالي الغاز والنفط والكهرباء آيلة الى التطور، والمشكلة الأساسية أمام التعاون الايراني اللبناني في مجال الكهرباء هي الضغوط الأميركية وخوف المعنيين من العقوبات".وتابع: "العقوبات الاميركية هي عقوبات فاشلة وفي ظل هذه العقوبات الجائرة فإن الجمهورية الايرانية تُصدّر الكثير من الكهرباء لا سيما الى العراق".



 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اللهيان:

عندما

اللبنانيون

سندعم

ذلك...

وهناك

لوزير

خارجية

السعودية

لزيارة

طهران

LBCI التالي
القرم لـ"الاخبار": أحقيّة للدولة بالحصول على نسبة من كامل إيرادات الخدمات البريدية
البيسري بدأ يحرّك ملف النازحين (الاخبار)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
11:32

عبد اللهيان: وجهت دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

LBCI
آخر الأخبار
12:03

عبد اللهيان: ايران لم ولن تتدخل في انتخاب اللبنانيين وعندما يتفقوا على اي شخص طهران ستدعم ذلك بكل قوة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-06

أعداء الامس.. أصدقاء اليوم: وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان يلتقي بنظيره الايرانيّ حسين أمير عبداللهيان

LBCI
أخبار دولية
2023-04-06

توقيع بيان مشترك بين إيران والسعودية.. وبن فرحان يدعو عبد اللهيان لزيارة السعودية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فيروس كورونا
15:18

56 إصابة جديدة بكورونا

LBCI
أخبار لبنان
14:59

المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في سجن رومية... مدرسة وشهادات!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
04:55

إليسا تضع النقاط على الحروف: "تفاصيل حالت دون توقيع العقد مع روتانا"

LBCI
آخر الأخبار
10:16

نفي من وزارة المالية...

LBCI
امن وقضاء
2023-02-25

اعتقال رجل الأعمال اللبناني محمد إبراهيم بزي في رومانيا

LBCI
أمن وقضاء
2023-01-13

توقيف وليام نون.. اليكم التفاصيل

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:59

المديرية العامة للدفاع المدني افتتحت مركزاً للإنقاذ البحري ومكافحة التلوّث في عمشيت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

في ذكراه... وليد جنبلاط يتحدّث عن بيار صادق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

الإمارات تسطّر للعرب تاريخاً جديداً وترفع اسمها في الفضاء!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

قطر تعود الى الواجهة مع استضافتها حدثاً رياضياً عالمياً جديداً في العام 2027

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

ملف الانقسامات في اللجنة الأولمبية اللبنانية مستمر!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

في سجن رومية... مدرسة وشهادات!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

بين الليرة والدولار.. ما هو سبب البلبلة على محطات المحروقات؟

LBCI
امن وقضاء
13:17

تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

ملف الرئاسة اللبنانية على نار إيرانية.. فهل تستوي الطبخة قريبا؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:12

إنخفاض في أسعار المحروقات

LBCI
فنّ
04:30

ريما فقيه تحسم الجدل... هل انفصلت عن زوجها وسيم صليبي؟

LBCI
فنّ
04:43

نادين نسيب نجيم تردّ على الانتقادات: "عطلة مليئة بالحبّ والطاقة الإيجابيّة"

LBCI
أمن وقضاء
12:08

قوى الأمن: لا صحة لما يتم تداوله عن أن إحدى شركات الدليفري هي غرفة عمليات أمنية للنازحين

LBCI
حال الطقس
02:17

المنخفض الجوي يعود حاملا معه أمطارا وثلوجا

LBCI
أمن وقضاء
09:59

تفاصيل عملية خطف أحد المحامين في طرابلس

LBCI
فنّ
05:13

أسعد رشدان: "سوف أرحل وسأتفرّغ لشيبتي"

LBCI
أخبار لبنان
03:49

نواب الكتائب و"تجدّد" وتغييريون ومستقلّون يطعنون بقانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة