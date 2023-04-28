عبد اللهيان: عندما يتفق اللبنانيون على اسم سندعم ذلك... وهناك دعوة لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران

كشف وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان انه تم توجيه دعوة رسمية لوزير خارجية السعودية لزيارة طهران.وعن لبنان، شدد على أن ايران لم ولن تتدخل في انتخاب اللبنانيين لرئيسهم، وعندما يتفقوا على اي شخص طهران ستدعم ذلك بكل قوة، وللقوى السياسية اللبنانية الكفاءة اللازمة لاختيار رئيس للجمهورية.وقال خلال مؤتمر صحافي: "ندعم انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما التوافق والانسجام بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية من خلال التوصيات التي نعطيها بشكل أخويّ لأصدقائنا في لبنان، وما سمعناه ورأيناه خلال لقاءاتنا يُوحي بالتفاؤل".وأضاف: "اللقاءات الرسمية التي اجريتها مع الرئيسين نجيب ميقاتي ونبيه بري وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، تمحورت حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات السياسية اقليميًا ودوليا وايران حريصة على التوافق والتلاقي بين القوى السياسية لانتخاب رئيس للجمهورية".وردا على سؤال، قال: "من الطبيعي أن الحوار بين إيران والسعودية له آثار إيجابية على مستوى المنطقة ولبنان ونعتقد أن القوى السياسية اللبنانية المؤثرة لديها القابلية والكفاءة اللازمة لاستكمال العملية السياسية واختيار رئيس للجمهورية". واضاف: "خلال الاشهر السابقة سمعت سؤالًا من مسؤولين رفيعي المستوى في لبنان مفاده انه متى تعود العلاقات الايرانية السعودية الى مجراها لحلحة بعض المواضيع في لبنان؟ وقلت أمس ان الاتفاق الايراني السعودي تمّ ولكن لبنان لم ينتخب بعد رئيسا للجمهورية".وعن ملف الكهرباء، اشار عبد اللهيان الى أن "المفاوضات التي نجريها بشأن التعاون الثنائي بين ايران ولبنان في مجالي الغاز والنفط والكهرباء آيلة الى التطور، والمشكلة الأساسية أمام التعاون الايراني اللبناني في مجال الكهرباء هي الضغوط الأميركية وخوف المعنيين من العقوبات".وتابع: "العقوبات الاميركية هي عقوبات فاشلة وفي ظل هذه العقوبات الجائرة فإن الجمهورية الايرانية تُصدّر الكثير من الكهرباء لا سيما الى العراق".