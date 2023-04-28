تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟

بعيدا عن ما نشر من مبالغات واسقاطات، التقى الدكتور حسين امير عبداللهيان جمعا نيابيا ضم نوابا من مختلف الكتل والمشارب، واستمع باهتمام لما لديهم من طروحات واقتراحات بناءة يمكن ان تسهم في اخراج لبنان من أزماته، وكان اللقاء عن حق غنيا ومفيدا pic.twitter.com/2iTTsl28MF
— مجتبی امانی (@mojtaba_amaani) April 27, 2023
بعيدا عن ما نشر من مبالغات واسقاطات، التقى الدكتور حسين امير عبداللهيان جمعا نيابيا ضم نوابا من مختلف الكتل والمشارب، واستمع باهتمام لما لديهم من طروحات واقتراحات بناءة يمكن ان تسهم في اخراج لبنان من أزماته، وكان اللقاء عن حق غنيا ومفيدا pic.twitter.com/2iTTsl28MF