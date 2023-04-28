تغريدة للسفير الإيراني... ماذا جاء فيها؟

غرد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية مجتبى أماني عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بعيدا عن ما نشر من مبالغات واسقاطات، التقى الدكتور حسين أمير عبداللهيان جمعا نيابيا ضم نوابا من مختلف الكتل والمشارب، واستمع باهتمام لما لديهم من طروحات واقتراحات بناءة يمكن ان تسهم في اخراج لبنان من أزماته، وكان اللقاء عن حق غنيا ومفيدا".