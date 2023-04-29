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هاشم للـLBCI: كلام وزير الخارجية الإيراني برسم الفرقاء اللبنانيين
أخبار لبنان
2023-04-29 | 03:20
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هاشم للـLBCI: كلام وزير الخارجية الإيراني برسم الفرقاء اللبنانيين
هاشم للـLBCI: كلام وزير الخارجية الإيراني برسم الفرقاء اللبنانيين
رأى النائب قاسم هاشم أن كلام وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هو برسم الفرقاء اللبنانيين خاصة الذيم رفضوا وما زالوا حتى اليوم يرفضون الحوار والنقاش حول الأزمة اللبنانية التي أساسها موضوع الشغور الرئاسي.
وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، دعا للذهاب إلى الحوار للبحث في كيفية الخروج من الأزمة، مشيرًا إلى أنه عندها، ومن خلال هذا الحوار، قد نتفاهم على مواصفات محددة قد تنطبق على إسم أو أكثر.
واعتبر هاشم أن كلام عبد اللهيان عن إيجابيات مبني على ما لديه من معطيات حول تفعيل الحوار الإيراني الإقليمي وخاصة الإيراني السعودي، مؤكدًا أن مسؤوليتنا الإستثمار على هذه الإيجابيات.
أخبار لبنان
قاسم هاشم
حسين أمير عبد اللهيان
نهاركم سعيد
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