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حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة ورفضنا لفرنجية لأسباب سياسية

أخبار لبنان
2023-04-29 | 04:11
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حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة ورفضنا لفرنجية لأسباب سياسية
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حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة ورفضنا لفرنجية لأسباب سياسية

حنكش للـLBCI: نحرص على وحدة المعارضة ورفضنا لفرنجية لأسباب سياسية

أوضح النائب الياس حنكش أننا نحرص على وحدة المعارضة وهذا ما نعمل لأجله، مشيرًا إلى أنه لو لبينا دعوة عبد اللهيان لكنا أعطينا رأينا بالمباشر لكننا اعتذرنا عن الدعوة ولو أراد زيارتنا فلا مانع.

وفي حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، أمل من الإتفاق السعودي الإيراني أن "يلبنن" معالجة سلاح حزب الله والعمل على حل مشكلة العزلة الديبلوماسية.

وأوضح حنكش أن رفضنا لفرنجية لأسباب سياسية وليس شخصية، فهو ركن أساسي من الطبقة الحاكمة منذ التسعينات وحليف وفي لفريقه السياسي الذي لا يتماشى مع ثوابتنا وطروحاتنا.

وأشار إلى أنه بالنسبة إلينا، قائد الجيش رجل ممتاز للمرحلة التي يدير فيها مؤسسة حائزة على ثقة كل الناس ولديه احترام من الإدارة الأميركية التي تدعم الجيش، قائلًا: "يبقي أننا لا نعرف مواقفه السياسية وخطته لإنقاذ البلد."

وشدد على أن طرح رئيس جمهورية لفريق مقابل رئيس حكومة لفريق آخر مرفوض، وإتفاقية "سايكس بيكو" إنتهت منذ زمن، وللشعب اللبناني الحق في تقرير مصيره، معتبرًا أن دور لبنان الجيوسياسي أهم من أن يفرض عليه سياسات.

ورأى حنكش أن ما نعيشه اليوم يحتم إنتخاب رئيس في أسرع وقت من دون أن يفرض فريق مرشحه على الفريق الآخر، لذلك رفضنا المبادرة الفرنسية لانتخاب فرنجية.

وأكد أننا لدينا علاقات مهمة جدًا مع المملكة العربية السعودية ووجودها ليس تفصيل في المنطقة إنما نموذج، والسعودية لا تدخل في لعبة الأسماء لكنها أبدت رأيها بأن يكون الرئيس سيادي وبعيد عن شبهات الفساد.

وفي ملف اللاجئين السوريين، لفت حنكش إلى أن هناك منافسة غير عادلة لليد العاملة المحلية من قبل اللاجئين وبطريقة غير شرعية، موضحًا أننا بحاجة إلى يد عاملة أجنبية لكن بطريقة شرعية ومقوننة، مستنكرًا رفض عدد من المنظمات لقرار لبنان إعادة عدد من النازحين السوريين إلى بلادهم. 
 
وقال: "ملف اللاجئين السوريين ليس بجديد علينا، وأول مقابلة تلفزيونية لي في العام 2014 كان محورها ملف اللجوء."

أخبار لبنان

الياس حنكش

نهاركم سعيد

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