حمية غادر إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل في جامعة الدول العربية

حمية غادر إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل في جامعة الدول العربية



غادر وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية بيروت اليوم متوجهًا إلى القاهرة للمشاركة في ورشة عمل في جامعة الدول العربية، لمناقشة آلية إعداد دراسة تحليل وضعية قطاع الموانىء والمرافىء العربية وإمكانية تكاملها وترابطها مع بعضها البعض، إنفاذًا للتوصية المقدمة من قبل لبنان، والمقرة في إجتماع مجلس وزراء النقل العرب في دورته الـ35 والذي انعقد في مدينة الإسكندرية في تشرين الثاني من العام الماضي.