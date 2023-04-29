حمية: أيعقل أن تصبح المجاري أشبه بمستوعبات للنفايات!

حمية: أيعقل أن تصبح المجاري أشبه بمستوعبات للنفايات!

أوضح وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية أن تجمع المياه الحاصل هو نتيجة لإنسداد بعض مجاري التصريف عبر تكدس النفايات داخلها.



وسأل: "أيعقل أن تصبح المجاري أشبه بمستوعبات للنفايات!"، مشيرًا إلى أن هذا الوضع المؤسف جعل آليات ورش متعهدي الوزارة عاجزة عن رفعها منها، الأمر الذي اضطر عمالها إلى العمل اليدوي لفتحها.











