هذا ما أوضحه وزير العدل عن الاجتماع مع وزير المالية...

توضيحا للاجتماع الذي عقد نهار الخميس الفائت في مكتب وزير العدل هنري الخوري مع وزير المالية يوسف خليل، أكد الوزير خوري أن الاجتماع لم يدم اكثر من نصف ساعة وليس ٣ ساعات كما ذكرت بعض المواقع الاعلامية وان المواضيع التي تم بحثها تتعلق بمسائل مالية لها علاقة بوزارة العدل ولا علاقة لها مطلقًا بأعمال الوفد الاوروبي أو بالتحقيقات التي يجريها .وتمنى الوزير الخوري من كافة الوسائل الاعلامية التوقف عن الاستفاضة في التحليل وتضخيم الاخبار .