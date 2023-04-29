انهيار حافّة سقف في سوق جبيل.. اليكم التفاصيل (فيديو)

انهيار حافّة سقف في سوق جبيل.. اليكم التفاصيل (فيديو)

انتشر فيديو يظهر انهيار حافّة في سوق جبيل، بسبب الأمطار.



وقال رئيس البلدية وسام زعرور للـLBCI إن حافة سقف في السوق القديم سقطت بسبب قوّة الهواء، فجر اليوم، من دون اصابة أي أحد بأذى، والآن تم ازالة الحجارة.



واضاف أن البلدية أعطت علماً للمديرية العامة للآثار، وأوضح أن "هذه حافّة من الخفّان وملبّسة بالحجارة"، وسيُعاد اليوم اعادة اعمارها، لتنتهي يوم غد.