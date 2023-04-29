تيمور جنبلاط: تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات

تيمور جنبلاط: تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات

أكد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط "أننا نمر بمرحلة وطنية دقيقة وحسّاسة، تتطلب منّا جميعا تفادي التوترات الوطنية وعدم إثارة المزيد من الخلافات والابتعاد عن الشحن والتحريض في القضايا التي تحتاج إلى نقاش وطني وعقلاني، كموضوع النازحين السوريين، وموضوع اللامركزية الإدارية التي وإن كنا نرى ضرورة إعتمادها، بإعتبارها مسألة ادارية وانمائية تتصل بتوّفير مستوى أكبر من الخدمات للمواطنين ولا تهدد وحدة المجتمع اللبناني ونظامه السياسي، إلا أننا نرى في تحصين ساحتنا الداخلية رأس الأولويات بوجه ما يتهددها من مخاطر وأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية".



ودعا الى "مقاربات وطنية مسؤولة تضع البلد على سكة الأمل بدل انتظار الخارج وجولات الموفدين المختلفة، والشروع بدل ذلك بالبحث عن مخارج تكسر حدّة التعطيل القائم، لانتخاب رئيس للجمهورية وحكومة جديدة تعمل على إجتراح الحلول المطلوبة بغية عدم ابقاء الوطن في مهب العواصف والسيناريوهات المتعددة".



ورأى النائب جنبلاط في تصريح على هامش لقاءات السبت في قصر المختارة، أن "المطلوب إعلاء مصالح لبنان على سواها من استراتيجيات وتحمّل جميع الكتل البرلمانية مسؤولياتها الوطنية والدستورية امام التاريخ والأجيال وضرورة العمل على انجاز الاستحقاقات بالسرعة المطلوبة".