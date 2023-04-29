لقاء بين الجماعة الإسلامية وريفي: مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار

الجماعة الاسلامية والنائب ريفي: طرابلس والشمال بحاجة إلى تضافر جهود نوّابها وأبنائها كافّة ويجب أن تكون مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار



تباحث النائب أشرف ريفي مع المسؤول السياسي للجماعة الإسلامية في الشمال سعيد العويك، خلال لقاء جمعهما في طرابلس بالأوضاع العامة في لبنان، ولاسيما الفراغ الرئاسي الحاصل، وعدم نجاح المبادرات التي حصلت من قبل بعض الدول المهتمة بالشأن اللبناني، وعدم الوصول إلى صيغة ملائمة تجمع الأفرقاء المختلفين، كي يتم تجاوز الأزمة الحاصلة.

وفي الشأن الطرابلسي رأيا أن هذه المدينة المظلومة بحاجة إلى تضافر جهود أبنائها وقواها الحيّة، ويجب أن تكون مصلحة طرابلس فوق كل اعتبار مهما كانت الهواجس والظروف.