بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة

رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: الصورة المتداولة موضوع مفبرك



بعد تداول صورة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية، أوضح رئيس بلدية اللقلوق رياض مرعي أن الصورة المتداولة موضوع مفبرك ولا علم للبلدية به.



وقال مرعي في حديث للـLBCI إن "الصورة تظهر عدم وجود ختم ولا توقيع ولا ملاك أصلا في شرطة البلدية لان لا سكان في فصل الشتاء، ونعمد لطلب عناصر شرطة موقتين أول موسم الربيع مع السكن في البلدة، وأصلا ممنوع توظيف السوريين".

وفي هذا الاطار، أصدرت بلدية اللقلوق بياناً اعلنت فيه ان صورة لبطاقة كرتونية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها ان شخصاً من التابعية السورية يعمل كشرطي بلدي في اللقلوق، وأوضحت التالي:



اولاً- ان هذه البطاقة مزورة ولا تحمل اي ختم او اي توقيع رسمي؟



ثانياً- ان بلدية اللقلوق من البلديات الصغيرة التي تواجه صعوبات كباقي البديات في الحصول على مستحقاتها التي تحتاجها للقيام بمهامها الاساسية (كجمع ورمي النفايات) فكيف ستستطيع ان توظف عناصر شرطة وهي عاجزة عن توظيف عمال نظافة.



ثالثًا- ان الاجهزة الامنية تتابع الموضوع لكي تصل للجهة الناشرة لهذه الصورة



رابعًا- نتمنى من الخصوم في العمل البلدي مع اقتراب الانتخابات البلدية ان يمارسوا حق المنافسة بالطرق الشرعية وبالخدمات لا بخلق الاكاذيب والافتراءات".