الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة

الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة

ترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي.



وفي عظته، أشار الراعي إلى أن شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن نحو أوطان تحترم الإنسان وحقوقه بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة وهدامة وفاشلة، من دون أي وخز ضمير أخلاقي أو وطني.



وقدر كل المسيحيين في لبنان وسواه على إسهامهم البناء في مختلف الميادين، إذ يجمعون بين مشاريع الإنماء على أنواعها وبين الأخلاقية والشفافية في الإداء.



كما قدر إبتكاراتهم وتضحياتهم وخدمتهم للخير العام، لافتًا إلى أنه بذلك يعوضون عن إهمال المسؤولين السياسيين وعن عجزهم وتعطيلهم لمقدرات الدولة.



