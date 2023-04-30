مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين

بيان صادر عن وزير الداخلية والبلديات...

أعلن مكتب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في بيان، أنه "بعد التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بصورة لبطاقة صادرة عن بلدية اللقلوق لشرطي من الجنسية السورية، أوعز وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي الى الاجهزة الامنية التابعة للوزارة للتحقيق الفوري بصحة إصدار البلدية المذكورة لهكذا بطاقة ومدى تطبيق البلدية للقوانين، كذلك بالأوراق الثبوتية العائدة للشخص السوري.



على ان يتم إتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين على ضوء نتيجة التحقيق".