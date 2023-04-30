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عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها

أخبار لبنان
2023-04-30 | 06:18
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عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
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عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها

عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها

سأل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خلال خدمة القداس في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت "ألا يدحرج المسؤولون الحجارة ويختلقون العوائق لكي يمنعوا قيامة البلد من الهوة العظيمة التي دفنوه فيها؟".

ورأى عوده أنه "منذ أشهر يقبع بلدنا في فراغ مميت، ولم يبد أحد استعدادا للدفع نحو أي تقدم، أو تقديم أي تنازل. محبة الوطن ماتت في قلوب من أوكلوا مسؤولية إحياء وطن وشعب بكامله، فطمسوا الحقائق، وعطلوا عمل المؤسسات، وتجاهلوا الإستحقاقات، وشوهوا الديموقراطية، ولم يحمل أي منهم خبرا واحدا سارا يكون كالطيب المسكوب لإزالة شيء من رائحة عفن الفساد المستشري". 

وقال: "اللبنانيون ممنوعون من معرفة حقيقة تفجير مرفأ بيروت وما خلفه من ضحايا ومآس، وهم ممنوعون من معرفة حقيقة وضع الدولة المالي، وحقيقة الإنهيار الإقتصادي وعدم البدء بالإصلاح، وممنوعون من معرفة مصير ودائعهم ومدخراتهم".

واعتبر عودة أن "غياب الصدق والشفافية في تعامل الدولة مع مواطنيها، وغموض الصفقات والعقود، وعدم تحديد المسؤولين عن الكارثة المالية، والممارسات الخاطئة التي أدت إلى الإنهيار الإقتصادي، وتجاهل من أساء إلى البلد وجمع الثروات على حساب الشعب، والتباطؤ في معالجة الأمور وفي الإصلاح والإنقاذ، وعدم التوصل إلى انتخاب رئيس للبلاد، كلها أمور تزيد من دفن آمال الشعب، وإحكام إغلاق الحجر على حياتهم ومستقبل أولادهم. أما الحل فيكون بسماع صوت الضمير وعدم إغلاق القلب والعقل عن استيعاب الأخطاء والإعتراف بها والإعتذار عنها، وسلوك طريق جديد يؤدي إلى القيامة".

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