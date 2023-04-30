عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل

اليكم التفاصيل..

حضر ملف النزوح السوري في زيارة رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قضاء جزين، حيث اعتبر العماد عون ان دولا أوروبية تعمل على إبقاء النازحين في لبنان ودمجهم بالشعب، في حين دعا باسيل للاستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة لهم.



اليكم التفاصيل..