الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
18
o
متن
19
o
كسروان
19
o
الشمال
21
o
الجنوب
19
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
أخبار لبنان
2023-04-30 | 07:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
3
min
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "مبرّرات البعض، من الضالعين بالمؤامرة او المتفرّجين عليها، حول سبب بقاء السوريين النازحين في لبنان سقطت، فأول مبرر سقط هو ابقاء النازحين كعنصر مقاتل وجاهز للتسليح لمقاومة النظام السوري، هذه الحجّة سقطت وانتهت الحرب في سوريا، وثاني مبرر سقط هو ابقاء النازحين كعنصر انتخابي ضد الرئيس السوري بشار الأسد تحت اشراف اممي، فقد حصلت الانتخابات الرئاسية مرتين بسوريا وأتت النتائج معاكسة لرغباتهم وبالتالي سقطت كمان".
وقال باسيل خلال اللقاء الشعبي في جزين: "يبقى أمران، الأول هو التجارة المادية الكبيرة لبعض المنظمات الدولية، والمنظمّات الحكومية وغير الحكومية Ngo’s وشبكة اموال وانتفاع كبيرة مستفيدة من بقاء النزوح، والأمر الآخر والدائم هو مشروع التفتيت والتقسيم وضرب النسيج لخلق دول وكيانات مفكّكة مذهبياً تحيط بالكيان الاسرائيلي، وتتصارع مذهبياً في ما بينها وتبرّر عنصرية الدولة الاسرائيلية ويهوديّتها، والذي يعتدي بشهر الصوم بذات الوقت على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة".
ودعا باسيل، للإستفادة "من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني، لتأمين عودة لائقة آمنة وكريمة للنازح السوري"، والذي يقول لنا من الخارج: تأقلموا، نحن نجاوبه: "انت تأدّب عندما تتحدث معنا، وتأقلم على فكرة ان لبنان باقي بتنوّعه وهذا من اقدم البلدان بالتاريخ وبين اعظم حضارات العالم، لبنان باقي ونحنا باقيين مزروعين فيه".
واضاف باسيل: "يمكن نختلف مع شركائنا بالوطن على خيارات كتيرة وكبيرة، ولكن لا نختلف على مبدأ وحدة لبنان والحياة المشتركة الواحدة فيه التي هي ميزته، واي ضياع لها هو ضياع له، ونصرّ على الشراكة، وعلى عدم تهميش دورنا ويبقى الخلاف محصور على موضوع الدولة والنظام والنموذج، وليس على مبدأ الشراكة، والذي يهمّشنا بالشراكة، يدفع الناس لفكرة التقسيم ويرميهم بأحضان الانعزال بسبب الخوف والقلق من المستقبل".
وأكد أننا "نريد رئيس جمهورية يمثّل الشراكة الفعلية بالحكم، رئيس قوي وليس ضعيف، قوي بشخصه لكن الأهم قوي بدعم الناس له والكتل النيابية الممثلة للناس، وبحال هذا الشخص لم يكن متوفّر بتثميله الذاتي، يمكن الاستعاضة عنه بشرعية نيابية داعمة له، ومن هنا مسؤوليتنا بالاتفاق على شخص، كمسيحيين علينا مسؤولية تاريخية كبيرة، أن نتفق، من أجل ألا نبرر لا للداخل ولا للخارج يفرض علينا رئيس، لأنه طالما لم نتفق على المرشحين المناسبين لتطلّعاتنا، وطالما يعجز اي واحد منا عن الوصول لوحده، مسؤوليّتنا هي أن نتفق مع بعضنا، بعيد عن كل الحجج والأكاذيب والأنانيّات".
واشار باسيل، إلى أن "من يهدّدنا ان يمرّ قطار التسوية من دوننا، فنحن لا نخاف ونريد ان نبقى خارجها لأنّها ستكون عرجاء وستسقط ولا تريد ان نسقط معها"، وقال: "لا أحد يفكّر بحلف ثلاثي جديد طابعه مذهبي وطائفي، بل الانطلاق منه للتأكيد على الشراكة ضمن الوحدة، القوة ضمن الوحدة وليس الضعف ضمن الوحدة ولا طبعاً الضعف بالانقسام، ولا أحد يراهن على تسويات خارجية لأن "شو ما كانت قوّتها، ما بتستمرّ فعاليّتها اذا مش محصّنة ومغطّاية بتوافق داخلي".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
باسيل
النازحين السوريين
لبنان
جزين
التالي
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
0
آخر الأخبار
06:27
باسيل: من يرفض اللامركزية يتساوى في الجريمة مع من يريد استغلالها لتقسيم لبنان
آخر الأخبار
06:27
باسيل: من يرفض اللامركزية يتساوى في الجريمة مع من يريد استغلالها لتقسيم لبنان
0
آخر الأخبار
06:27
باسيل من اللقاء الشعبي في جزين: رسالتنا انفتاح وحوار والحوار لا يعني القبول بالفساد والخطأ والتعايش معهما بل هو وسيلة لمنع انفصال المكوّنات عن بعضها والحفاظ على الوحدة من دون المس بالدور والشراكة والكرامة
آخر الأخبار
06:27
باسيل من اللقاء الشعبي في جزين: رسالتنا انفتاح وحوار والحوار لا يعني القبول بالفساد والخطأ والتعايش معهما بل هو وسيلة لمنع انفصال المكوّنات عن بعضها والحفاظ على الوحدة من دون المس بالدور والشراكة والكرامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
تقارير نشرة الاخبار
13:24
المنظمات المنظّرة بالانسانية تتهم لبنان بإعادة النازحين السوريين قسراً... متناسية ما تفعله دول اوروبية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
0
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
0
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
0
أمن وقضاء
09:56
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
أمن وقضاء
09:56
اثر فيديو يظهر إطلاق نار على الطيور المهاجرة في عكار... توقيف 3 اشخاص
0
آخر الأخبار
2023-04-29
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية يتسبب بازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونية
آخر الأخبار
2023-04-29
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على أوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونية يتسبب بازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونية
0
صحف اليوم
2023-04-28
الوفود الأوروبية تكثّف تحقيقاتها والاتهامات بعد عودتهم إلى بلادهم (الشرق الاوسط)
صحف اليوم
2023-04-28
الوفود الأوروبية تكثّف تحقيقاتها والاتهامات بعد عودتهم إلى بلادهم (الشرق الاوسط)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
أخبار لبنان
07:17
عون: غالبية الدول الأوروبية لا تريد النازحين وتريد أن تفرضهم علينا وأن يبقوا عندنا
0
أخبار لبنان
07:13
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
أخبار لبنان
07:13
باسيل: ندعو للإستفادة من الحوار والتفاهم السوري- السعودي- الايراني لتأمين عودة لائقة وآمنة للنازح السوري
0
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
أخبار لبنان
06:18
عودة: زعماؤنا يدحرجون الحجارة ويختلقون العوائق ليمنعوا قيامة البلد من هوة عظيمة دفنوه فيها
0
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
أخبار لبنان
05:52
الراعي: شعبنا يفتقر أكثر فأكثر ويضطر إلى هجرة الوطن بسبب سوء الحوكمة من جماعة سياسية فاسدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:06
صحتك النفسية توازي صحتك الجسدية... لا تخف من طلب المساعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
تقارير نشرة الاخبار
14:02
التحية ما قبل الأخيرة لبيار صادق في ذكراه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
تقارير نشرة الاخبار
13:56
مرور رعايا ايرانيين في السعودية وايران تقدر الخطوة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
تقارير نشرة الاخبار
13:49
طهران وبغداد وجها لوجه…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
2
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
تقارير نشرة الاخبار
13:27
ابتداءً من أوّل أيار ... إرتفاع جديد في أسعار بعض السلع
3
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
4
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بين بري وجعجع … غرام مستحيل
5
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
6
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
تقارير نشرة الاخبار
13:18
بطولة كرة السلة... وقوع لبنان ضمن مجموعة الموت
7
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الكهرباء للنازحين السوريين ببلاش وللبنانيين الذين يدفعون...بفواتير مليونية
8
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store