لهذا السبب لم يتمكن اللبنانيون الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية لتعبئة بيانات تصاريح المالية وانجاز المعاملات المطلوبة لتسديد الضرائب

أكدت مصادر وزارة المال أن موقعها الالكتروني تعرض يوم الجمعة لعطل تقني، ويتم العمل على معالجته على ان يعود الى العمل الاثنين أو الثلاثاء، وذلك بعد ورود شكاوى من لبنانيين، لا سيما الموجودين في الخارج، عن عدم تمكنهم الدخول الى الموقع الالكتروني لوزارة المالية من أجل تعبئة البيانات المتعلقة بالتصاريح المالية وانجاز المعاملات المطلوبة لتسديد الضرائب، وبظل مخاوفهم من ان تطالهم غرامات التأخير.



وكانت وزارة المال قد مددت تاريخ تسديد الأقساط التي استحقت خلال فترة إضراب العاملين في الإدارات العامة لغاية 15/5/2023 دون أية فوائد إضافية.



كما قد مددت لغاية 31/05/2023 ضمناً، مهلة تقديم التصريح اعدد من الضرائب منها التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، أي النموذج ر8، والتصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي أي النموذج م18 ، وتقديم التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من قانون ضريبة الدخل أي النموذج ج 5.





















