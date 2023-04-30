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حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة

أخبار لبنان
2023-04-30 | 15:44
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حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
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حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة

حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ضرورة اعطاء الداتا النتعلقة بأعداد النازحين السوريين للدولة اللبنانية، قائلا: "هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح".

وأضاف خلال برنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـ LBCI: "عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج".

واشار الى أن ورقة الوزير عصام شرف الدين وخطة الرئيس حسان دياب لعودة النازحين يجب ان توضع على الطاولة وبحضور العميد بيسري والوزراء المعنيين يمكننا اكمال المفاوضات مع الجانب السوري.

وتخوّف حجار من ان تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها. 

وتابع: "قلت في بروكسيل لا للدمج نعم للعودة وما تريدون مساعدة النازحين به ادفعوه في سوريا لاعادة النازحين السوريين".
 
وعلى صعيد الحلّ، اشار حجار الى أنه "علينا اكمال التحرك لعواضم القرار لتوضيح موقفنا الاستراتيجي للتحضير لمؤتمر دولي والتعهد بآلية العودة السريعة والمطلوب التطبيق الفعلي لكل القرارات الصادرة عن الوزارات لضبط ايقاع النزوح السوري".

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