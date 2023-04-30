الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
سلاسل دهب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
16
o
كسروان
16
o
الشمال
17
o
الجنوب
13
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
أخبار لبنان
2023-04-30 | 15:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
1
min
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
أعلن وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار ضرورة اعطاء الداتا النتعلقة بأعداد النازحين السوريين للدولة اللبنانية، قائلا: "هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح".
وأضاف خلال برنامج "الأحد مع ماريو" عبر الـ LBCI: "عندما قررنا القيام بالعودة الآمنة تكثف الاتصالات والمساعدات على النازحين ليبقوا هنا وهناك قسم من الدول غير راضِ على العودة وتحت شعار الانسانية تقف سياسات أبعد من ذلك كالدمج".
واشار الى أن ورقة الوزير عصام شرف الدين وخطة الرئيس حسان دياب لعودة النازحين يجب ان توضع على الطاولة وبحضور العميد بيسري والوزراء المعنيين يمكننا اكمال المفاوضات مع الجانب السوري.
وتخوّف حجار من ان تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها.
وتابع: "قلت في بروكسيل لا للدمج نعم للعودة وما تريدون مساعدة النازحين به ادفعوه في سوريا لاعادة النازحين السوريين".
وعلى صعيد الحلّ، اشار حجار الى أنه "علينا اكمال التحرك لعواضم القرار لتوضيح موقفنا الاستراتيجي للتحضير لمؤتمر دولي والتعهد بآلية العودة السريعة والمطلوب التطبيق الفعلي لكل القرارات الصادرة عن الوزارات لضبط ايقاع النزوح السوري".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
LBCI:
سوريون
بالآلاف
يخرجون
ويدخلون
لبنان
ونريد
الداتا
الكاملة
التالي
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:56
هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نريد الداتا لأننا نعرف ان هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح
آخر الأخبار
14:56
هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نريد الداتا لأننا نعرف ان هناك الآلاف من السوريين الذين يخرجون ويدخلون الى لبنان عبر المعابر الشرعية كلّ عام ونعتقد انهم مسجلون كنازحين وهناك منظمات دولية كثيرة تتاجر بالنزوح
0
أخبار لبنان
2023-03-29
الهبر للـLBCI: بالارقام هكذا يتوزّع النازحون السوريون على المناطق اللبنانية
أخبار لبنان
2023-03-29
الهبر للـLBCI: بالارقام هكذا يتوزّع النازحون السوريون على المناطق اللبنانية
0
آخر الأخبار
14:49
ربيع الهبر لـ "الأحد مع ماريو": في حال عدم اعطاء الداتا المتعلقة بالنازحين او لم تعط كاملة يكون عندها تسليمها للدولة اللبنانية من دون جدوى وهذا حصل سابقا وهناك دور للبنان ايضا في اعطاء الارقام وعلى الحكومة والـUNHCR ايجاد طريقة للتواصل
آخر الأخبار
14:49
ربيع الهبر لـ "الأحد مع ماريو": في حال عدم اعطاء الداتا المتعلقة بالنازحين او لم تعط كاملة يكون عندها تسليمها للدولة اللبنانية من دون جدوى وهذا حصل سابقا وهناك دور للبنان ايضا في اعطاء الارقام وعلى الحكومة والـUNHCR ايجاد طريقة للتواصل
0
آخر الأخبار
14:16
هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نتخوّف ان تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها
آخر الأخبار
14:16
هكتور حجار لـ "الأحد مع ماريو": نتخوّف ان تأتي التسوية السعودية الإيرانية على حسابنا كلبنان اذ اننا غائبون عنها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:03
الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟
أخبار لبنان
16:03
الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-04-26
بطل "هاري بوتر" دانيال رادكليف يستقبل مولوده الأول
فنّ
2023-04-26
بطل "هاري بوتر" دانيال رادكليف يستقبل مولوده الأول
0
امن وقضاء
2023-04-28
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
امن وقضاء
2023-04-28
تعديات ومخالفات عصية على القوى الأمنية... ويومية ايجار بغل التهريب ٣٠$
0
صحف اليوم
2022-12-14
توسيع دائرة التوقيفات في عقارية بعبدا (الاخبار)
صحف اليوم
2022-12-14
توسيع دائرة التوقيفات في عقارية بعبدا (الاخبار)
0
فنّ
2023-01-10
شيرين عبد الوهاب تواسي جورج وسوف بكلمات العزاء
فنّ
2023-01-10
شيرين عبد الوهاب تواسي جورج وسوف بكلمات العزاء
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:44
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
أخبار لبنان
15:44
حجار للـ LBCI: سوريون بالآلاف يخرجون ويدخلون الى لبنان ونريد الداتا الكاملة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الصفحة ما قبل الاخيرة لبيار صادق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
السعودية، سوريا، الاردن، العراق ومصر غدًا في عَمّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الف عداد لمخيمات وتجمعات النازحين السوريين وشهر آب حاسم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
تقارير نشرة الاخبار
13:38
عون وباسيل يشدان عصب التيار في جزين...نعم لعودة السوريين، لا للتحريض عليهم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مركزٌ لدراسة الشرائط المصورة العربية يبصر النور في بيروت..وإحتفاء بمحمود كحيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
تقارير نشرة الاخبار
13:35
أبرز عمليات قوى الامن الداخلي في الامن أمانة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
تقارير نشرة الاخبار
13:34
خزان مياه يتحول الى غرف للايجار وتشييد غرف في أراض خاصة... بلديات جديدة تتخذ اجراءات لضبط تداعيات النزوح
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
منتخب الارز لكرة السلة إلى أهم بطولات العالم: التحدي بأمل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
حال الطقس
01:36
بعد الأمطار والطقس البارد.. متى يعود الاستقرار؟
2
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
أمن وقضاء
05:40
سرق أموالًا ومجوهرات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أميركي وشعبة المعلومات أوقفته مع آخرين
3
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
أخبار لبنان
04:30
بعد تداول صورة بطاقة شرطي بلدية لشخص من الجنسية السورية.. رئيس بلدية اللقلوق للـLBCI: مفبركة
4
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
اخبار البرامج
07:10
نادين الراسي تروي بحرقة تفاصيل لحظات تلقيها خبر وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي!
5
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
أخبار لبنان
05:54
مولوي: للتحقيق الفوري بصحة إصدار بلدية اللقلوق لهكذا بطاقة ومدى تطبيقها للقوانين
6
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
07:49
عون وباسيل في جزين والنزوح السوري ثالثهما.. اليكم التفاصيل
7
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار
تقارير نشرة الاخبار
12:45
مصرف لبنان ينظم التحويلات والدفع بالشيك... بالفريش ليرة ودولار
8
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
أخبار لبنان
09:07
قرارات ليوحنا العاشر بعد "ثبوت وقوع تجاوزات خطيرة من المعتمد البطريركي في السويد"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store