الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟

الى ماذا خلص إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr ؟

أفادت معلومات خاصة بالـ LBCI، ان إجتماع اللواء البيسري وممثلي الـ unhcr خلص الى ما مفاده أن لبنان حريص على حقوق الانسان، ولن يعيد أي مطلوب بالقوة الى سوريا، وإنما من حقه تطبيق القانون على المخالفين، وهو يطالب بالداتا ليبنى على الشيء مقتضاه، مع تعهده بعدم تسريبها الى أي جهة في لبنان أو خارجه.